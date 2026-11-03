Türkiye'de ekim ayı enflasyonu yüzde 2,58
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,58, yıllık bazda yüzde 29,77 oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,58, yıllık bazda yüzde 29,77 oldu
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekimde tüketici fiyatlarının aylık yüzde 2,20 artacağını tahmin etmişti.
TÜİK eylül enflasyonunu aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 olarak açıklamıştı.
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