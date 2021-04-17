Küba'da bir dönem sona eriyor

İktidardaki Komünist Partisi'nin lideri olan Raúl Castro'nun görevi devredeceğini açıklaması ile Castro ailesinin Küba'da iktidar kademelerinde geçen 60 yıllık dönemi sona eriyor.

89 yaşındaki Castro, liderlik görevini, "tutkulu ve anti emperyalist bir ruhla dolu" olan daha genç bir nesle bırakacağını söyledi.

Raúl Castro'nun yerine Küba Komünist Partisi'nin lideri olarak geçecek kişi, dört günlük kongre sonucu yapılacak seçimde belirlenecek.

Görevi bırakacak olan Castro, parti içinden bir kişiyi yerine geçmesi için desteklemiş değil, 2019 yılında devlet başkanı olan Miguel Díaz-Canel'in parti lideri olarak seçilmesi bekleniyor.

Cuma günü başkent Havana'da parti delegelerine seslenen Castro, "Yoldaşlarımın gücüne, örnek kişiliklerine ve kavrayışlarına büyük güven duyuyorum" dedi.

Raúl Castro yönetimindeki Küba, ABD ile on yıllardır devam eden gerilimli ilişkileri iyileştirme noktasında önemli adımlar attı.

2014 - 2016 yılları arasındaki iyileşme süreci, ABD Başkanı Barack Obama'nın tarihi ziyareti ile sonuçlandı.

Ancak Obama'dan sonra başkanlığı devralan Donald Trump döneminde yaptırımlar geri getirildi. Şu an görevde olan Başkan Joe Biden, bazı yaptırımların gevşetilebileceği vaadinde bulunmuştu.

Kaynak: BBC