KTTO Kadın Girişimciler Konseyi ve TİKA iş birliğinde “Dijital Dünyada Kadın II.” projesi tamamlandı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi tarafından, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle yürütülen “Dijital Dünyada Kadın Projesi II” kapanış lansmanı dün akşam Lefkoşa Eziç’te düzenlenen organizasyonla yapıldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ‘Dijital Dünyada Kadın II. Projesi’ çerçevesinde ‘İşim İçin Sosyal Medya’, ‘Markamı Yaratıyorum’ ve "Markamın Kareleri’ olmak üzere toplam 3 program düzenlendi.

Proje kapsamında kadın girişimcilere sosyal medya, marka yönetimi, grafik tasarım ve profesyonel fotoğraf çekimi alanlarında eğitim verildi.

Eğitimler sonucunda işletmelerinin kurumsal kimlik ve logo tasarımlarını oluşturan kadın girişimciler, işletmelerinin kullanacağı profesyonel sosyal medya hesaplarının nasıl yönetilmesi gerektiğine dair bilgi sundu.

Açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi Başkanı Yaprak Özyalçın, proje sonucunda elde edilen kazanımların önemine değinerek, proje paydaşı TİKA başta olmak üzere katkı koyan herkese teşekkür etti.

Özyalçın, önceki yıl da olduğu gibi projeye katılan tüm işletmelerin dijital platformlarda görünürlüklerini arttırmaları için desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcılara belgeleri takdim edildi.