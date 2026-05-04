KTSO Interfood Azerbaijan Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’na katılacak

Kıbrıs Türk Sanayi Odası'na (KTSO) üye 8 firma, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek InterFood Azerbaijan Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’na katılacak.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre yarın başlayacak ve 8 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek fuara Ekonomi ve Enerji Bakanlığı iş birliğinde katılım sağlanacak. Fuarda yer alacak firmalar yerli üretim gıda ve içecek ürünlerini uluslararası ziyaretçilere tanıtma fırsatı bulacak.

Katılımcı firmalar arasında Akgöl Sütçülük ve Paketleme Sanayi Ltd., Avunduk Süt Ürünleri Ltd. (Meriç), BRCN Food Industries Ltd. (Alasia Tahin & Helva), Civisilli Gıda, Gülgün Süt Mamulleri Ltd., Koop Süt, Onan S.Ü Foods Ltd. Donmuş Ürünler ile Selim ve Oğlu Sema İçkileri Ltd. bulunuyor.

Aynı zamanda, KTSO’dan bir heyet de fuar süresince Azerbaycan’da çeşitli temaslarda bulunacak. Heyette, KTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Oral, Mustafa Betmezoğlu ile Dış Ekonomik İlişkiler Uzmanı Günce Volkaner yer alacak.

Bu görüşmelerle, sanayicilerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik somut adımlar atılması, iş birliklerinin geliştirilmesi ve sektöre doğrudan katkı sağlayacak fırsatların oluşturulması hedefleniyor.

Fuar süresince Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Tuğşad Tülbentçi ile Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu da sanayicilerle birlikte olacak.