“Öztürkler’in görevde olması doğru değil”

UBP Milletvekili Zorlu Töre, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in sahte diploma iddialarına ilişkin mahkeme şehadetleri sonrası Meclis Başkanlığı görevini sürdürmemesi gerektiğini dile getirdi.

Kıbrıs Genç TV’de katıldığı programda konuşan Töre, konunun mahkeme kayıtlarına yansımasının ardından her genel kurulda gündeme getirildiğini belirterek, Meclis Başkanlığı makamının kurumsal niteliğine dikkat çekti. Masumiyet karinesinin saklı olduğunu vurgulayan Töre, buna rağmen görevin sürdürülmesinin doğru olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Töre, bu görüşünü diğer milletvekilleriyle de paylaştığını belirterek, “Birçok sıkıntı oluşacak, neden bu sıkıntılara giriyoruz diye de söyledim” dedi.

Eski Meclis Başkanı olan Töre, 2024 yılının Ekim ayında gerçekleşen Meclis Başkanlığı seçiminde bir çok kez aday olarak gösterilmesine karşın hiçbirinde seçilememişti.