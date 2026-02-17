16 av fişeği davasında kefalet, “askeri yasak bölge ihlali” 19 Şubat’ta görülecek

Ayrelli toplarken farkında olmadan Alayköy civarından Kıbrıs’ın kuzeyine geçerek “askeri yasak bölgeyi ihlal” ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve aracında 16 adet av fişeği bulunan A.P. “kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçundan yargılandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde Yargıç Zehra Yakkut Bilgeç’in huzurunda görülen davada sanık hakkında hapis kararı verilmedi.

Yargıç, sanığın bir milyon TL kefalet senedi imzalamasına ve 5 yıl boyunca sulh ve sükûnu korumasına emir verdi. Sanık hakkında “askeri yasak bölgeyi ihlal” davası ise 19 Şubat Perşembe günü Lefkoşa’da askeri mahkemede görülecek.

Ne olmuştu?

Sanık, 10 Şubat 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Alayköy bölgesi civarında askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, KKTC topraklarına geçmiş, aracında yapılan aramada 16 adet 12 kalibre Kıbrıs Cumhuriyeti menşeli av tüfeği fişeği bulunmuştu. Zanlı hakkında kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu ve askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan soruşturma başlatılmıştı. Sanık önce askeri mahkemeye çıkarılmış, “sınır ihlali” suçundan yargılanmak üzere 8 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmişti. Sanık aynı gün kaza mahkemesine de çıkarılmış, mahkeme sanığın kanunsuz patlayıcı madde suçundan 4 günde davasının hazırlanmasına emir vermişti.