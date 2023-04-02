KTÖS'ten hükümete Kıb-Tek'le ilgili birtakım sorular ve eleştiri...

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk toplumunun önemli stratejik kurumlarından biri olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) “işlevsiz hale getirilmek” ve “peşkeş çekilmek istendiğini” savunarak, hükümete kurumla ilgili birtakım sorular yöneltti.

Sendika, “Kurum çalışanlarının örgütlü sendikası El-Sen’in kurumun peşkeş çekilmemesi için yürüttüğü mücadeleyi grev yasağı ile engellemeye çalışan hükümeti protesto ettiğini, çalışanların mücadelesini selamladığını” belirterek, El-Sen’in Meclis önünde yapacağı eyleme destek de bildirdi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş imzasıyla yapılan sendika açıklamasında, Kıbrıs Türk toplumunun önemli stratejik kurumlarından biri olan KIB-TEK’in “yıllardır işlevsiz hale getirilmek ve peşkeş çekilmek istenmekte olduğu” belirtilerek, “Kuruma yatırım yapılmamakta, yeşil enerji politikası geliştirilmemekte, kurum hükümetler tarafından sistemli zarara sokulmaktadır” görüşü savunuldu.

Maviş, faturaları vatandaşın ödediğini hatırlatarak, hükümete bazı yönelterek bu sorulara cevap beklediğini belirtti. Açıklamada sendika hükümete şu soruları yöneltti:

“Elektrik Kurumu’nu ihalesiz akaryakıt alımından kaynaklı Sayıştay raporlarında 6,7 milyon Dolar, toplamda 12 milyon dolar zarara sokanlar ile ilgili bir yargı süreci var mı?

AKSA’ya yıllık 28 milyon dolar ödeme yerine, yeni santraller kurma planınız var mı?

Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarı’nda ihalesiz alımları 30 katına çıkarmak, su ve elektrik ile ilgili büyük projelerde üç yıl yerine 20 yıllık alımların ihalesiz önünü açmak istemenizin gerçek nedeni nedir?

İhalesiz, liyakatsiz işlerden elde ettikleriniz yetmedi mi?”