KTÖS'ten Cihangir/Düzova İlkokulu’nda grev uyarısı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), tutum ve davranışlarından dolayı görev yeri değiştirilen bir hademenin eski görev yeri Cihangir/Düzova İlkokulu’na görevlendirilmesini eleştirerek, kararın iptal edilmemesi halinde pazartesi günü 08.00-16.10 saatleri arasında uyarı grevi yapacağını açıkladı.

Açıklamada aynı gün saat 11.00’de Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

Sendikadan yapılan açıklamada, geçen yıllarda Cihangir/Düzova İlkokulu’nda görev yapan bir okul çalışanının (hademe) “okulda çalışma barışını bozması, okul yönetiminin göreviyle ilgili isteklerine uymaması, başına buyruk tavırlar içerisinde olması ve pek çok devamsızlığı bulunmasına” rağmen Eğitim Bakanlığının kişiye soruşturma açmak yerine sadece görev yerini değiştirdiği eleştirisinde bulunuldu.

Bu kişinin gittiği yeni görev yerinde de benzer tutum ve davranışları sergilediği ileri sürülen açıklamada, “Bu kişi, yeniden eski görev yeri olan Cihangir/Düzova İlkokulu’na gitmek için partizanca girişim yapmaktadır. Görev yerindeki amirlerinin görevi ile isteklerine uymayan, okuldaki çalışma barışını sabote eden bu kişinin bölge UBP örgüt başkanının yakın akrabası olduğu da bilinmektedir” iddia edildi.

Bakanlığın ‘ihtiyaç olmadığı halde bu hademeyi sorun yaşanacağını bile bile yine eski okuluna görevlendirdiği’ savunulan açıklamada, bu görevlendirmenin iptal edilmesi talep edildi.

Bu görevlendirme iptal edilmediği takdirde, Pazartesi günü 08.00-16.10 saatleri arasında Cihangir/Düzova İlkokulu’nda uyarı grev ve saat 11.00’de Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılacağı uyarısında bulunuldu.