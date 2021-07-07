KTÖS: Yurtseverler terörist ilan edilecek noktaya gelindi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) adanın kuzeyindeki yapıyı "kukla rejimi" olarak tanımladı, "garantör olduğu iddiası ile her işimize müdahale eden Türkiye yetkilileri, yurtseverlerimizi terörist ilan edecek noktaya gelmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı eski Basın Danışmanı Ali Bizden'in Türkiye'ye alınmaması üzerine bir açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, "Kıbrıslı Türklerin laik, demokratik, insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan tutumları, yobazlıktan, gericilikten ve faşizmden beslenen AKP rejimini rahatsız etmektedir" görüşlerini ortaya koydu.

Elcil yayınladığı basın bildirisinde özetle şu düşüncelerini paylaştı:

"Sn. Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanı olduğu dönemde, basın danışmanı görevini yürüten Sn. Ali Bizden’in güvenlik gerekçesi ileri sürülerek İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Türkiye yetkilileri tarafından Türkiye’ye girişine izin verilmeyerek sınır dışı edilmesi, Türkiye’yi yöneten AKP zihniyetinin Kıbrıslı Türklere bakışını açıkça ortaya koymaktadır.

Kıbrıslı Türklerin laik, demokratik, insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan tutumları, yobazlıktan, gericilikten ve faşizmden beslenen AKP rejimini rahatsız etmektedir.

Bu çerçevede başkanlık seçimlerimize müdahale edilmiş ve AKP memuru olmakla övünen Sn. Ersin Tatar kukla olarak rejimin başına oturtulmuştur. Bu operasyon yetmemiş olacak ki, garantör olduğu iddiası ile her işimize müdahale eden Türkiye yetkilileri, yurtseverlerimizi terörist ilan edecek noktaya gelmişlerdir.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü ve anayasal nizamını koruma sorumluluğu verilen üç garantör ülkeden biri olan Türkiye, bu görevini kötüye kullanmaktadır. Bir yandan adamızın kuzeyini kolonize ederek Kıbrıslı Türk toplumunu yok oluşa sürükledikleri yetmezmiş gibi, her açılımda Kıbrıslı Türklerin haklarını korumaktan bahseden AKP zihniyeti, Kıbrıslı Türkleri istemediğini de göstermektedir.

Bu olay karşısında egemenlikten bahseden işbirlikçi Ersin Tatar’ın ve Ersan Saner hükümetinin nasıl bir açıklama yapacaklarını merakla takip etmekteyiz.