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“32 yıl sonra tekrar o günlerin anlayışına dönmek çok acı”

“32 yıl sonra tekrar o günlerin anlayışına dönmek çok acı”

Talat 32 yıl önce Özker Özgür’ün TC pasaportunu iade etmesinin talep edilmesini de örnek göstererek “Yazık. 32 yıl sonra tekrar o günlerin anlayışına dönmek çok acı” dedi.

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İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Cumhurbaşkanlığı eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden’e Türkiye’ye girme yasağı getirilmesini eleştirdi.

Talat 32 yıl önce Özker Özgür’ün TC pasaportunu iade etmesinin talep edilmesini de örnek göstererek “Yazık. 32 yıl sonra tekrar o günlerin anlayışına dönmek çok acı” dedi.

İşte Talat’ın paylaşımı:

32 yıl önce Özker Özgür’ün TC pasaportunu iade etmesini istemiş ve almıştı. Bunca yıl sonra ise KKTC Cumhurbaşkanlığı eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden’e Türkiye’ye girme yasağı getirilmiş. Yazık. 32 yıl sonra tekrar o günlerin anlayışına dönmek çok acı.

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