KTÖS ve KTOEÖS, İskele Tahsil Çağındaki Talebeler Derneği ile suç duyurusunda bulundu

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ve KTOEÖS Başkanı Selma Eylem İskele Polis Müdürlüğü’ne başvurarak, İskele Tahsil Çağındaki Talebeler Derneği ile ilgili şikayette bulundu.

İki öğretmen sendikası şikayet öncesi basına açıklamalarda bulundu. KTOEÖS Başkanı Selma Eylem’in basın açıklamasını okuduğu eylemde, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş konu ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Maviş, laik cumhuriyeti benimsemeyen, şeriat düzeninde yaşamayı isteyen tarikatların kurduğu Tahsil Çağındaki Talebeler Derneği’nin amacının Anayasanın 1. Maddesi ile çeliştiğini belirtti.

Maviş, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile birlikte küçük çocukların ehil olmayan kişi ve yerlerde ihmal ve istismara hedef haline getirilmesine, yatılı olarak mahsur bırakılmasına, karma eğitimin göz ardı edilmesine, yetişkinlerin kendi dini inanç ve çıkarlarına yönelik ilkokul çağındaki çocukları bu denli etkilemesi/manipule etmesine, kaygı, korku ve benzeri olumsuzlukların duygusal istismara dönüşmesine tüm tarafların seyirci kalmaması gerektiğini ifade etti.

Maviş, Anayasa’nın 23. maddesinin (4). Fıkrası ve Anayasa’nın 59. maddesine (2) atıfta bulunarak, Eğitim Bakanlığı'nın ilgili derneğin faaliyetlerini denetim ve gözetimi altında olması gerektiği kuralını hatırlattı., Maviş “denetim ve gözetim görevinin yapılabilmesi için kursun amacı, plan-programı, eğiticilerin nitelikleri ve alanında uzman denetimi, eğitim yeri ve ortamı da Eğitim Bakanlığı’nın denetim ve gözetimine tabi olmadığı müddetçe, verilen iznin Anayasa’nın 23. ve 59. maddelerinin kapsamından çıkacağı çok açıktır”.

Maviş, 18 yaşından küçük tüm bireylerin devletin koruması altında olduğunu belirterek, çocuklarının aile bütünlüğünden koparılarak, yatılı olarak derneğin binasında barındırılmasının suç olduğuna işaret ederek, oluşabilecek ihmal, istismar veya vahim zarardan Eğitim Bakanlığı’nın sorumlu tutulacağını söyledi.

Maviş, kültürel değerlerimiz ışığında kimsenin ne yiyip içtiğine, ne giydiğine karışmayan, din vicdan ibadet inanç özgürlüğüne saygı duyan toplumun çocuklarının, ehil olmayan yerlerde ehil olmayan kişilerin olası ihmal ve istismarına terk etmeyeceğimi belirterek, eğitimin yerinin okullar olduğunu vurguladı.