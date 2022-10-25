KTÖS: “Tüm okulları Imagine projesine davet ediyoruz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin okullar, öğretmenler ve öğrenciler arası güven yaratıcı faaliyetleri kapsamında 2016 yılından beridir yürüttüğü, iki toplumdan 6 binden fazla öğrenciyi bir araya getirmeyi başaran ‘IMAGINE’ barış kültürü eğitimi programının 2022-23 akademik yılında devam edecek olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

KTÖS’ten yapılan yazılı açıklamaya göre Gelenler, eğitim programının genel amaçları arasında öğrencilerin toplum içerisinde ve toplumlar arasında karşılaşabilecekleri ayrımcılıkla baş edebilme, ön yargıları anlayabilme, bilgiyi eleştirel biçimde yorumlayabilme, dezavantajlı gruplara farkındalık geliştirme, iletişim becerisi geliştirme, çoğulculuğu benimseme, eşitlik ve hoşgörüyü teşvik etme, ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı gibi sorunlarla ilgilenme, demokratik karar alma mekanizmalarının önemini anlama, dayanışma ve anlayış kültürünü geliştirme gibi önemli temalar yer aldığını belirtti.

Açıklamada, KTÖS’ün eğitim sistemi içerisinde bu temaların daha fazla yer almasını talep ettiği ve bu yönde çalışmalar ürettiği belirtilerek, projenin birçok talebi içerisinde barındıran bir eğitim programı olduğu ifade edilerek şöyle devam edildi:

“İki toplumun yakınlaşması ve birbirini tanıması adına da önemlidir. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, Kıbrıs adasındaki tüm öğretmen ve öğrencilere açık olan bu eğitim programını desteklediğimizi ifade eder ve tüm okullarımızı programa katılmaya davet ederiz.”