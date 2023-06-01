KTÖS, özel eğitim veren 7 okulda greve gidiyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yarın özel eğitim veren 7 okulda 08.30 - 12.30 saatleri arasında greve gidiyor.

Sendikadan yapılan açıklamada, saat 11.30'da Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu önünde “Özel Eğitim Okulları, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimizi” temalı basın toplantısı düzenleneceği bildirildi

KTÖS şu okullarda greve gidecek:

1. Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu

2. Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu

3. Mağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu

4. Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu

5. R.R. Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu

6. Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu

7. Ziyamet Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu