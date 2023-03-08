KTÖS: “Kadın; emektir, özgürlük ve barıştır”

KTÖS, “ülke için en acı 8 Mart’ı yaşadıklarına” işaret ederek, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde mücadelemizin temel hak ve özgürlükler yolunda devam edeceğini vurgularız” dedi.

KTÖS Yürütme Kurulu Üyesi Mebruke Diren yazılı açıklamasında, “Kadın; emektir, özgürlük ve barıştır” dedi ve kadının olmadığı yerde barıştan, özgürlükten ve eşitlikten bahsedilemeyeceğine vurgu yaptı.

Kıbrıs’ta yaşayan kadınların yıllar boyu süren ve halen devam eden toplumsal var oluş mücadelesinde hep ön saflarda yer aldığına işaret eden Diren, şöyle devam etti:

“Barışa, özgürlüğe, eşitliğe giden yolda geleceğe ışık olmuşlardır. Onları bu onurlu yoldaki duruş ve mücadelelerini selamlarız.

Ülkemiz için en acı 8 Mart’ı yaşamaktayız. İçinden geçtiğimiz bu günlerde, yaşanan depremin, yıkımın getirdiği acıları içimizde hisseden, acıları paylaşan, yitirdiğimiz pırıl pırıl çocuklarına, insanlarına ağlayan emekçi kadınlar olarak; acılarımız ortaktır ve canımız yanmaktadır. İhmali olanların bir an önce hukuk önünde en ağır cezayı almaları için yürütülen toplumsal mücadelede emeğimizi esirgemeyeceğiz.

Helin'i unutmadık, unutmayacağız.16 yaşında evladını çocuk cinayetine kurban veren acılı annesini unutmadık. AKP tarafından atanan Din İşleri Başkanı’nın söylemleri unutmadık! Küçük çocukları tarikatlara, cemaatlere, camilere emanet edenleri, göz yumanları unutmadık, duygusal istismara uğratanları unutmadık! Tüm toplum bireylerini derinden sarsan ve öfkelendiren bu ve benzeri olayların hukuksal takipçisi olacağımız gibi, muhafazakârlaştırma politikalarına karşı da kavgamıza devam edeceğiz.”

KTÖS Yürütme Kurulu Üyesi Mebruke Diren, öğretmenler olarak hükümete de şu çağrıda bulundu:

“İsias Otel ile ilgili tüm sorumsuzların yargılanma süreci etkin takip edilmeli, sivil toplumla şeffaf bilgi paylaşılmalı. Din İşleri Başkanı derhal görevden alınmalı, istisnai vatandaşlığı iptal edilmelidir.

Okul müfredatları insan haklarına dayalı olarak derhal yeniden düzenlenmeli, toplumsal cinsiyet eşitliği müfredata eklenmeli, bunun tersini yansıtan örnekler kitaplardan çıkarılmalıdır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi derhal aktif hale getirilmelidir. Her bölgeye kadın sığınma evleri ve şiddet önleme-danışma merkezleri açılmalıdır.”

KTOEÖS: "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde mücadelemizi müceltiyoruz, taleplerimizden vazgeçmiyoruz!"

KTOEÖS, şiddete, ayrımcılığa, eşitsizliğe ve adaletsizliğe karşı; eşitlik, özgürlük, dayanışma, adalet ve barış için başlatılan uzun soluklu bir yürüyüş ve mücadelenin simgesi olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü selamladı.

KTOEÖS Örgütlenme Sekreteri Duygu Geylan yaptığı yazılı açıklamada, yaşamın her alanında kadınların karşılaştıkları eşitsizlik ve adaletsizliklerin ülkede ve dünyada ağırlaşarak devam ettiğini kaydetti.

Bugüne kadar elde edilen gerek seçme ve seçilme hakkının, gerekse kürtaj hakkı gibi temel hakların kadınların canları pahasına tarih boyunca vermiş oldukları büyük mücadelelerle kazanıldığını belirten Geylan, “Bu hakların korunması, uygulanması ve ilerletilmesi için ise günümüz ve gelecek nesillerimize büyük görevler düşmektedir. Eğitim yoluyla çocuklarımızın ve toplumların muhafazakârlaştırılmasına yönelik girişim ve çalışmalarla toplum mühendisliğine soyunan devletler ataerkil, hiyerarşik düzenin devamını amaçlamakta, sorgulamayan, biat eden insan yetiştirme gailesine düşmektedir.” ifadelerini kullandı.

Öğretmenler ve sendikaların bilimsel, laik, kamusal eğitimin savunucusu olduğunu belirten Geylan, “Baskı ve Sömürü Düzenine Karşı, Eşitlik, Adalet ve Özgürlük Mücadelemizden Yılmayacağız! Aydın ve ilerici öğretmenlerimiz daha eşit, daha özgür, daha adil bir dünya yaratmak ve gelecek nesillerimizi bilime dayalı eğitmek için görev üstlenmiştir” dedi.

Talepler...

Geylan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde taleplerini de şöyle yineledi

“Eğitim politikaları toplumsal yapının dayattığı ataerkilliğin ötesine geçerek eşitlik temelinde

yeniden düzenlenmeli ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır!

Herkese eşit, ücretsiz, bilimsel, laik eğitim sağlanmalı, kamusal eğitime yatırım yapılmalıdır!

Okul müfredatları eşitlik ve laiklik temelinde bilime dayalı, çevre bilincini aşılayan,

sorgulayabilen, eleştirebilen, çağdaş nesiller yetiştirme yönünde yeniden gözden geçirilmeli ve şekillendirilmelidir!

Kadınların toplumsal hayata ve dolaysıyla istihdama katılımını engelleyen cinsiyete dayalı

toplumsal önyargılar, roller ve tutucu politikalara karşı toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan

politikalar savunulmalı ve hayata geçirilmelidir!

Hükümet politikalarında ve yerel yönetimlerde kadın haklarının geliştirilmesi için bütçe ayrılmalıdır!

Kadın istihdamını arttırmak ve kariyer gelişimini sağlamak için tam zamanlı ve güvenceli

istihdam olanakları yaratılmalıdır!

Kadınların işe alım ve yükselmelerinde cinsiyetçi politikalardan vazgeçilmelidir!

Cinsiyete bağlı ücret eşitsizliği giderilmelidir!

Ebeveyn izni ücretli bir hak olarak hem anne, hem babalara devredilemez bir hak olarak tanınmalıdır!

Kadınlara yönelik her türlü şiddet ve taciz engellenmeli, cinsiyet eşitliğini körükleyen medya haberleri, nefret söylemlerine karşı ağır cezai yaptırımlar hayata geçirilmelidir!

Tüm yasal düzenlemeler toplumsal rollere göre değil, toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde yeniden düzenlenmelidir!

Cinsiyet eşitliği için kamu politikaları hayata geçirilmelidir. Özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılarak tüm insanlarımızın ücretsiz yararlanabileceği bir hak olarak tanımlanmalıdır.”

Açıklamada ayrıca, “Daha Eşit, Daha Özgür, Daha Adil Bir Dünya Birlik ve Mücadele ile Mümkündür” sloganıyla öğretmenlere ve halka çağrıda bulunuldu.

Örgütlerin, 8 Mart Çarşamba Dünya Emekçi Kadınlar Günü olan bugün saat 17.30'da Lefkoşa Kumsal Park'ta buluşacağı ve Meclis'e yapılacak yürüyüşten sonra saat 19.30'da ara bölgede PEO ve POGO ile buluşup ortak deklarasyon açıklanacağı da kaydedildi.