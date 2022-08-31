KTÖS: “Eşit işe eşit ücret-vergide adalet mücadelemiz sürecek”

Maliye Bakanı Alişan Şan’dan asgari ücret, Göç Yasası ve vergi dilimlerinin düzenlenmesiyle ilgili yazılı taleplerine yanıt alan KTÖS değerlendirmede bulundu.

Üç hafta sonunda aldıkları cevapta sadece üniversite sınıfı kadrolara 100 TL ek brüt artış önerisi geldiğini ifade eden sendikalar bunu “iş bilmezlik ve ciddiyetsizlik” olarak değerlendirdi.

Hükümeti bir kez daha uyardığını ifade eden sendikalar, 2023 bütçesi ve gelir vergisi dilimleri belirlenirken halkın faydasına ciddi ve somut önlemler alma çağrısı yaptı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener’in, konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Ülkeye istikrar getireceğiz diyenlerin hükümet ettikleri sürede istikrar sağlayabildikleri tek şey işsizlik, enflasyon, pahalılık, zamlar ve yoksullaşma olmuştur. Vatandaş, alım gücünün düştüğünü her gün yaşayarak deneyimlemektedir. 3 Ağustos günü on altı sendika olarak asgari ücret, Göç Yasası ve vergi dilimlerinin düzenlenmesiyle ilgili yazılı taleplerimizi Maliye Bakanı Alişan Şan’a iletmiştik.

Aradan geçen üç haftada ‘teknik çalışma’ yaptıklarını iddia edip, sürecin sonunda iki sayfalık yazılı talebimize cevap olarak üniversite sınıfı kadrolara 100 TL ek brüt artış önerisiyle gelinmiştir.

Enflasyon ve döviz karşısında gün geçtikçe eriyen ücretler çalışanların yoksullaşmasına sebep olurken,

Çalışanlar patronlardan daha yüksek oranda vergi öderken,

2011 yılından beridir eşit işe eşit ücret ilkesi yerle bir edilmişken,

Asgari ücret komisyonu, belirlenecek olan asgari ücretin; ülkedeki yaygın ücret haline geldiği gerçeğini dikkate almıyorken,

Özel sektörde sendikalaşma ve toplu pazarlık önündeki engeller kaldırılmayıp, ülke; asgari ücretliler toplumu haline gelirken,

Sermayedarlara sunulan son derece yaygın ve cömert muafiyetler, istisnalar, vergi afları ve indirimlerinden vazgeçilmezken,

Kaynaklar yandaşlara aktarılırken,

Görevden alma ve atamalar son hızla devam ederken,

Sendikalara yapılan bu öneri en kibar tabiriyle iki anlama gelmektedir: iş bilmezlik ve ciddiyetsizlik.

Pembe tablolar çizmeyi alışkanlık haline getiren hükümeti bir kez daha uyarıyor, 2023 bütçesi ve gelir vergisi dilimleri belirlenirken halkın faydasına ciddi ve somut önlemler almaya çağırıyoruz. KTÖS olarak diğer sendikalarla birlikte eşit işe eşit ücret ve vergide adalet taleplerimiz karşılık buluncaya dek mücadelemizi her platformda sürdüreceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine getiririz.