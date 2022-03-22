KTÖS: “Eğitim kayıplarından partizanlık adına geri adım atmamakta ısrar eden Çavuşoğlu sorumlu”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Cihangir-Düzova İlkokulu’ndaki grevden dolayı çocukların eğitim kayıplarının sorumlusunun sorumlusunun, “partizan uygulamalarda ısrarcı” Eğitim Bakanlığı olduğunu iddia ederek, eleştirdi.

KTÖS tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Nazım Çavuşoğlu bu partizanlık kokan olaya gösterdiğimiz tepkiye rağmen, daha önce bu hademenin çalışma barışını bozduğu Cihangir-Düzova İlkokulu’nda görevlendirilmesinde ısrar etmektedir. Partizanlığın, adam kayırmanın yarattığı tüm olumsuzlukların yaşandığı bu günlerde soruşturma açılması gereken kişilere oy uğruna arka çıkılması ‘reform’ iddiası ile ortaya çıkan bu hükümetin samimiyetsizliğini göstermektedir” denildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu’nun Cihangir-Düzova İlkokulu yöneticilerinin, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının partizanlığa tepki göstermeleri neticesinde bu okulda grev yapmaktan başka bir çıkar yol bırakmadığı ileri sürüldü ve Eğitim Bakanlığı’nın çocukların eğitim kayıplarının baş sorumlusu olduğu savunuldu.

Açıklamada, “Çavuşoğlu, Düzova UBP örgüt başkanı ile ele ele çocuklarımızın eğitim hakkını gasp etmeye devam etmektedir” denildi.