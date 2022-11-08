KTÖS: “Eğitim alanında alınan böylesi kararlar toplumu derinden yaralayıcıdır”

Gazeteci Serhat İncirli’nin Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki (DAÜ) görevine son verilmesine tepki gösteren Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) , eğitim alanında alınan böylesi kararların toplumu derinden yaralayıcı olduğuna dikkat çekti.

KTÖS’ten yapılan yazılı açıklamada, hükümetin “despot ve anti-demokratik uygulamalarına bir yenisini daha eklediği” öne sürülerek, “Farklı görüşlere tahammül edemeyen, ülkedeki demokrasi ve hoşgörü kültürünü yerle bir etmeye çalışan kararlara ve toplumu karanlıklara hapsetmek isteyenlere karşı sessiz kalmayacağız” denildi.

“Üniversiteler, yükseköğrenim ve akademi özgürleştirici bir güç olmalı, farklılıkların bir arada var olduğu, toplumu birleştirici ve ileriye taşıyıcı rolünü göz önünde bulundurmalıdır” ifadeleri kullanılan açıklamada, İncirli’ye destek belirtilerek, DAÜ Vakıf Yöneticileri Kurulu’na kadarın gerekçelerini şeffaf bir şekilde topluma açıklama çağrısında bulunuldu.