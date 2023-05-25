KTÖS, bugün 12 okulda greve gidiyor
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) grev ve eylemlerine bugün de 12 okulda devam edecek.
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) grev ve eylemlerine bugün
de 12 okulda devam edecek.
KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş'in yaptığı açıklamada, bugün 12 okulda 08.00-11.00 saatleri arasında greve gidecek.
Yapılan açıklamada, sendika saat 11:00’de Değirmenlik İlkokulu önünde “Okul Güvenliği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz” temalı basın toplantısı da düzenleyecek.
Grevde olacak olan okulların listesi şöyle:
- Alaniçi İlkokulu
- Arabahmet İlkokulu
- Değirmenlik İlkokulu
- Karakol İlkokulu
- Konuklar İlkokulu
- Lefke İstiklal İlkokulu
- Mormenekşe İlkokulu
- Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu
- Şht. Tuncer İlkokulu
- Yeni Erenköy İlkokulu
- Yeniboğaziçi İlkokulu
- Zümrütköy İlkokulu
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