14 saattir devam eden Meclis Genel Kurulu’nda söz alan CTP Milletvekili Filiz Besim, konuyu ciddiyetle dinlemeyen, anlamayan, anlamamakta ısrar eden milletvekilleri olduğunu söyledi.

Fiber optik konusunda ihale önerdiklerini anımsatan Besim, internetin koşulsuz şekilde 25 yıllığına Türk Telekom’a devredilmesinin kabul edilemeyeceğini kaydetti.

“Biz de bunun parçası olmak için niye uğraşmıyoruz?” diye soran Besim, birilerinin sürekli gelip bir şeyler yapmasının beklendiğini ancak her protokolle ülke kaynaklarının başka yerlere aktarıldığını belirtti.

Besim, “Alt yapı düzenlenecek, evlerimize kesintisiz internet gelecek. Böyle bir vaatle yola çıkıldı ama bu protokol de bir emir-komuta zinciridir” ifadelerini kullandı.

Neden ek protokol beklenmeden bu protokolün Meclis’e getirildiğini soran Filiz Besim, “Kendi öz kaynaklarımızdan 3-5 sayfayla 25 yıllığına vazgeçiyoruz, kendimizden vazgeçiyoruz…” dedi.

Ülkede egemenlik için büyük mücadeleler verildiğini de söyleyen Besim, “İnsanlar savaşı yaşadı, öldü, öldürüldü. Ata topraklarını bir gecede terk etti. Başkalarının kokusunun sindiği evlerde yaşamayı tercih etti. Neden? Kendi yönetecekleri, egemen olacakları bir toprak parçasına sahip olmak için” ifadelerini kullandı.

“Bu protokol tamam değil. Bunu milletvekilleriniz, bakanlarınız da söylüyor” diyen Besim, oylamanın ertelenmesini, bu protokol üzerinde Telefon Dairesi ile paydaşlarla ve şirketle daha fazla çalışılmasını talep etti.

Ülke insanın en büyük ihtiyacının öz güvenini kazanma, kurumlarını yönetme, kaynaklarıyla bir şeyler yapabilme olduğunu dile getiren Besim, konuşmasında muhalefetin erken seçim çağrısını da yineleyerek, en doğrusunun seçime gitmek olduğunu kaydetti.