"Bu protokol yüzünden hanelerin internete ödediği para elektrikle yarışır hale gelecek"

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, mecliste bugün yine tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, bugünün sonunda 10 sayfalık protokolün ülkeye verdiği zararları yıllar sonra herkesin göreceğini ve onay verenlerin hiç unutulmayacağını söyledi.

Protokolde yer alan maddelerin yaratacağı farklı sorunlara işaret eden Şahiner, Türk Telekom'un istediği yere, şartları uygunsa kablo döşeyecek olmasını da eleştirerek, bu hizmetten yararlanabilecek vatandaşın da iddia edildiği kadar fazla olmayacağını belirtti.

Şahiner, bu protokol yüzünden hanelerin internete ödediği paranın kısa bir sürede elektrikle yarışır hale geleceğini de ifade etti.

Sabahın bu saatinde muhalefet olsun diye konuşmadığını, bunları söylemenin vicdani bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Şahiner, söz alan hiçbir CTP’li milletvekilinin amacının siyaset olmadığını bunun gelecek nesillere duydukları sorumluluktan kaynaklandığını belirtti.