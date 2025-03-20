KTOEÖS Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) eğitimde yapılmak istenenleri protesto etmek amacıyla yarın saat 13.30'da Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapıyor.

Tüm halkı Eğitim Bakanlığı önüne davet eden KTOEÖS, konuyla ilgili, "Laik Eğitim ve Laik Toplum Yapımızı Korumak için Mücadelemizi Sürdüreceğiz!" açıklamasını yaptı.

"Dayatmalara, Yoksullaştırmaya ve Yobazlığa Geçit Yok" sloganıyla gerçekleşecek eyleme, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın yanı sıra, bazı sendika ve siyasi partiler de destek verecek.