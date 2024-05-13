KTMMOB ve KTOEÖS okul binalarındaki güçlendirme projelerini değerlendirdi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkan Seran Aysal ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem öncülüğünde yapılan toplantıda, okul binalarındaki güçlendirme projeleri değerlendirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, KTMMOB’de yer alan toplantıya, Genel Sekreter Türker Aktaç, Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Çelik, Birliğe bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci ve Oda Saymanı Hüsnü Coşan katıldı.

Toplantıda KTOEÖS’ten ise Mali Sekreter Ahmet Karaoğulları, Eğitim Sekreteri Adnan Zekai, Örgütlenme Sekreteri Erkan Bulak, Yönetim Kurulu Üyeleri Arzu Kurtdereli ve Doğan Çakıroğlu yer aldı.

Toplantıda, okullarda depreme yönelik yürütülen güçlendirme proje çalışmaları ele alındı. Orta eğitimin sorumlu olduğu okullardaki çalışmalar ve saha uygulamalarının hangi aşamada olduğu değerlendirildi.

Ayrıca İnşaat Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan deprem ön değerlendirme çalışması sonucunda ilk etapta sıralamada olup, ileri değerlendirmeye girmeyen yapılar hakkındaki yol haritası da ele alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na ait okul binalarında, deprem yönetmeliğine bağlı yapılan projelerin önemli kısmının tamamlandığı, bazı okullarda uygulamanın başladığı ve bu aydan sonra sürecin ağırlıklı olarak Başbakanlık Deprem Denetleme Komitesi ve müteahhitlik hizmetleri ile yürütüleceği kaydedildi.