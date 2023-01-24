KTMMOB devre dışı bırakılıyor

UBP-DP ve YDP hükümeti, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) yasasını, Birlik yetkililerine danışmaksızın değiştirmek için yasa önerisi hazırladı.

Yasa önerisine göre, KTMMOB’nin yasasına devletler arası ve uluslararası anlaşmalarda Oda’nın vize vermesinin önüne geçmesinin hedeflendiği şu iki madde eklenecek:

“Devlete ait projeler ile uluslararası antlaşmalar veya bunlara dayanan protokoller uyarınca yapılacak projeler için vize alınması gerekmez”

Birlik Başkanı Adanır:

BUNDAN BÖYLE BİZ DE SİZİ TANIMIYORUZ!

KTMMOB Başkanı Tunç Adanır, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hükümetin adımına tepki gösteri. Adanır, "bundan böyle biz de sizi tanımıyoruz" dedi.

Adanı'ın paylaşımı şöyle:

"Biz kimiz? Bu toprakların coğrafik, sosyal ve kültürel özelliklerini bilerek, bu toprakları yaşayarak projeler tasarlayan ve üreten, sadece meslek alanında değil; bu toprakların dününde olduğu gibi bugününde de yarın için sözü olan, kısacası bu toprakların değerini bilerek değer katmayı ilke edinmiş 1960 yılından itibaren KTMMOB ÇATISI ALTINDA BU TOPRAKLARIN MİMARI, MÜHENDİSİ ve ŞEHİR PLANCISIYIZ!

Peki siz kimsiniz? Kendi mimarına, mühendisine ve şehir plancısına güvenmeyen, dinlemeyen, anlamayan, anlamak istemeyen, bu topraklarının yarınını düşünmek yerine; sadece kendi bugününü düşünen, kendi bugünü için keyfi kararlar alan, KTMMOB yasasındaki değişiklikler için BİRLİK’ten görüş almaya bile zahmet etmeyen 3 Partinin Milletvekileri, Kimsiniz?! BUNDAN BÖYLE BİZ DE SİZİ TANIMIYORUZ!"