KTMMOB 64 yaşında….

15 Meslek Odası ve 30’u aşkın farklı mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplininden oluşan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) 64. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Yıldönümü nedeniyle yapılan açıklamada, 5 bin üyesi olan KTMMOB'nin toplumsal yaşama ve çevreye dair bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşmaya, üretmeye ve çalışmalarını kamu yararına dönüştürmeye kararlılıkla devam edeceği vurgusu yapıldı.

KTMMOB’un, toplumun kendisi olduğu dile getirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu ülkeye emek veren, bilgi ve deneyimini toplumla paylaşan yetişmiş insan kaynağı ve bağlı Odalarıyla KTMMOB, dayanışma ve iş birliği içerisinde çalışmalarını 64 yıldır olduğu gibi kararlılıkla sürdürecektir. Mesleğimiz onurumuz, birliğimiz gururumuzdur.”

KTMMOB’un bilimin ışığı, eşitliğin sesi, adaletin savunucusu, hukukun üstünlüğünün teminatı, insan haklarının destekçisi, özgürlüğün nefesi, çevre bilincinin öncüsü, planlamanın rehberi ve barışın simgesi olduğu kaydedildi.