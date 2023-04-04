KTEZO: “Dur demezsek sonu olmayacak”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kamu İhale Yasası’nda yapılmak istenen değişikliğe karşı tüm toplumsal muhalefeti azami duyarlılık ve dayanışmaya davet ederek, "dur denilmezse bunun sonu olmayacağını" kaydetti.

KTEZO Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, elektrik ve su temini ile ilgili olarak Kamu İhale Yasası’nda değişiklik yapılmak istendiği ifade edilerek, “Meclis’e getirilen Kamu İhale Yasası’ndaki değişiklik ile güç ve çıkar odaklarına sağlanan ve sağlanmakta olan ayrıcalıkların ve vurgunların devam ettirilmek istendiği” iddia edildi.

“Yoksa hükümetlerin ömürlerinin kat ve kat çok üstünde olan 15 yıl gibi bir süre için bir hükümet neden inisiyatif istesin?” sorusu sorulan açıklamada, “özellikle elektrik ile ilgili olarak uzun bir zamandır binbir oyunun tezgahlandığı” savunuldu.

Açıklamada, “Elektrik arz ve güvenliği için yapılacak işler yıllardır önümüzde dururken, bile bile oynanmayan oyun bırakılmadı. Yatırım ihtiyacı tüm hükümetler tarafından kabul gördüğü halde yapılmadı, yaptırılmadı” ifadeleri kullanıldı.

“Kıb-Tek ve elektriğin ülkenin, ‘rant oyun sahası’ olduğu” ileri sürülen açıklamada, elektrik ve suyun, temel ihtiyaç ve üretim için temel girdi olan iki stratejik ürün olduğuna dikkat çekildi. Vicdan çağrısı yapılan açıklamada, tüm toplumsal muhalefet de azami duyarlılık ve dayanışmaya davet edildi.

Bütün dünyanın fuel-oil gibi zararlı yakıtlardan kaçmaya çalışırken ve büyük ölçüde de uzaklaşmışken, bile bile bunu 15 yıl devam ettirmek için yasa teklifi sunulması eleştirilen açıklamada, “Kötünün kötüsü var derdik, bir kez daha bunu gördük. Dur demezsek de sonu olmayacak” denildi.