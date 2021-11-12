KTEZO 12. Olağan Mali Genel Kurul’u gerçekleşti

KTEZO 12. Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı. ,

Gerçekleşen Genel Kurul’da mali ve çalışma raporunun sunumu ve onaylanmasının yanında önümüzdeki döneme ilişkin sorun ve gündemler de ele alındı.

KTEZO Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi salonunda gerçekleşen Genel Kurul’un Divan Başkanlığı’nı Av. Özkul Özyiğit yaptı. Son zamanlarda Tl’nin değer kabıyla birlikte peş peşe gelen zamlarla alım gücünün yerlerde sürünmesi, dolayısıyla geçim sıkıntısının baş göstermesi, döviz kullanımından dolayı kiraların, ötelemelerden dolayı borçların ödenemez duruma gelmesi Genel Kurul’da yapılan tartışmaların ana konusu oldu.

Saat:17:30’da başlayan Genel Kurul’da Divan oluşumunun ardından saygı duruşu ve salgın dönemini kapsayan kısa bir video gösterimi gerçekleşti. Ardından KTEZO Başkanı Mahmut Kanber söz aldı. Kapanmaların yaşandığı Mart’tan bugüne aradan 18-19 ay geçtiğini, bu sürede işletmelerin yalnızlığa terk edildiğini ifade eden Kanber, KTEZO’nun girişimleriyle AB’den sağlanan destek sayesinde 2300 işletmeye görünür bir hibe katkısı yapabildiklerini vurguladı. Kanber halkın oylarıyla makama gelen hükümetlerin yaptıklarının ise bin bir mücadeleye rağmen neredeyse çerez denilebilecek noktada kaldığını anlattı. Şimdi de ekonominin nispeten açılmasına rağmen TL değer kaybından dolayı esnaf ve toplumun büyük çoğunluğunun borç ve kira yükü altında ezim ezim olduğunu, yoksullaştığını ifade eden Kanber planlamanın şart olduğunu ve bütün bunlar için de mücadele edeceklerinin altını çizdi.

Daha sonra Mali Rapor’un sunumuna geçildi. Murakıp Erdoğan Ağdelen’in sunduğu Mali Rapor oybirliğiyle onaylandı.

Genel Kurul’un devamında Çalışma Rapor’unu sunan Hürrem Tulga konuşmasına pandemi süresince dur durak demeden geceli gündüzlü emek veren, katkı koyan mücadele eden esnaf, Zanaatkar ve ustaları selamlayarak başladı.

“Ne kadar un, o kadar ekmek. Ne kadar emek ve mücadele, o kadar kazanım” diyen Tulga sözlerine öyle devam etti “kırk katır mı, kırk satır mı? Bizi tercih yapmaya zorluyorlar. Bir tarafta geçim, bir tarafta borçlar. Kendileri söylesinler, bu ortamda hangisi? Hükümet bütün bu soruların neresinde?” diye sordu.

Pandemi boyunca el birliği ve dayanışma sayesinde Taş Değirmen zeytinyağı, çakıstes, siyah zeytini üretip kısa sürede markalaştırmakla kalmadıklarını Alaf Zivaniya’yı da ülkeye kazandırdıklarını anlatan Tulga sözlerini şöyle tamamladı: Bu sayede umutlar yeniden yeşermeye başladı. İnsanlarımız yeniden üretime sarıldı. Zeytin, harup, fidan, çubuk ekiyor. Ağacı ağaçla, yeşili yaşille çoğaltıyor. “Yol belli, yapılacaklar belli”… El birliği, dayanışma.

Üyelerin önümüzdeki döneme ilişkin öneri ve eleştirileriyle tamamlanan Mali Genel Kurul’da CTP, Sanayi Odası, Dev-iş, Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Koopleratifi’nden gelen mesajlar da okundu.