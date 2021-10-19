KTAMS’tan Mahkemelerde eylem

Mahkemelerdeki Tebliğ ve İcra Memurluğu ihtiyacının giderilmediği gerekçesiyle yarın mesai saatleri içerisinde greve gidecek olan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), sabah 9’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yapacak.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Mahkemelerdeki Tebliğ ve İcra Memurluğu ihtiyacının giderilmesi yönünde adım atılmaması nedeniyle, yarın ( 20 Ekim tarihinde) saat 08:00 ila 16:15 saatleri arasında tüm Kaza Mahkemeleri Tebliğ ve İcra Memurlukları’nda grev uygulayacağını duyurdu.

Sendika, yarın sabah 09:00’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yapacak.