KTAMS'ta Başkan yeniden Güven Bengihan
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirdiği 37. Dönem Olağan Genel Kurulu sonrasında ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Başkan yeniden Güven Bengihan oldu.
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirdiği 37. Dönem Olağan Genel Kurulu sonrasında ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi, Başkan ve Yürütme Kurulu görev dağılımı belirlendi. Bu bağlamda sendikanın başkanı yeniden Güven Bengihan oldu.
Görev dağılımı şu şekilde:
- Başkan: GÜVEN BENGİHAN
- Genel Sekreter: SERMAN YİĞİT
- Mali Sekreter: GÖKHAN TOZAN
- Örgütlenme Sekreteri: ÇAĞIN OYTAÇ
- Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri: MUZAFFER SEVİM
- Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri: ŞAZİYE ŞABAN
- Dış İlişkiler Sekreteri: MEHMET OYTAM
- Toplu Sözleşmeler Sekreteri: EMETE TAŞKAN
- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri: ÜLFET KRAL
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