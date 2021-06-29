KTAMS'ta Başkan yeniden Güven Bengihan

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirdiği 37. Dönem Olağan Genel Kurulu sonrasında ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi, Başkan ve Yürütme Kurulu görev dağılımı belirlendi. Bu bağlamda sendikanın başkanı yeniden Güven Bengihan oldu.

Görev dağılımı şu şekilde: