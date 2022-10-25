KTAMS ve Kamu-Sen: “KHK ile uzlaşı sağlandı”
Kamu Hizmeti Komisyonu’nun (KHK) gerçekleştirdiği sözlü sınavlara gözlemci olarak katılan KTAMS ile Kamu-Sen, adayların kriter puanları ve belgelerinin verilmesi konusunda komisyonla uzlaşı sağlandığını bildirdi.
A+A-
Kamu Hizmeti Komisyonu’nun (KHK) gerçekleştirdiği sözlü sınavlara gözlemci olarak katılan KTAMS ile Kamu-Sen, adayların kriter puanları ve belgelerinin verilmesi konusunda komisyonla uzlaşı sağlandığını bildirdi.
Sendikalar yaptıkları ortak açıklamada, mülakatlara gözlemci olarak katılarak, üyelerini en iyi şekilde temsil edeceğini belirtti.
Bu haber toplam 116 defa okunmuştur