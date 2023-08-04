KTAMS, Temmuz ayı açlık sınırını açıkladı

KTAMS, sadece temel gıda harcamaları dikkate alındığında, 31 Temmuz itibariyle 4 kişilik aile için açlık sınırını 14 bin 867 TL olarak açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sağlık, eğitim, ulaşım, haberleşme, konut, elektrik, gaz, giyim gibi harcamalar dikkate alındığında 4 kişilik bir ailenin insanca yaşayabilmesi için bu rakamın çok üstünde bir geliri olması gerektiğini vurguladı.

Açıklama şöyle:

"KKTC Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle açlık sınırı 14867 TL olarak hesaplanmıştır

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 126,27 aylık 3788,1 yetişkin bir erkek için günlük 132,94 aylık 3988,2 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 141,69 aylık 4250,7 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 94.68TL, aylık 2840,4 TL’dir.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 14867 TL’dir. Bu rakam sadece temel gıda harcamaları dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Sağlık, eğitim, ulaşım, haberleşme, konut, elektrik, gaz, giyim v.b. harcamalar dikkate alındığında 4 kişilik bir ailenin insanca yaşayabilmesi için bu rakamın çok üstünde bir geliri olması gerekmektedir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde Temmuz ayında %9.90 enflasyon meydana gelmiştir. Yedi aylık enflasyon %46,53, yıllık enflasyon %72.81 olmuştur.

Yüksek enflasyon nedeniyle maaşlara ve asgari ücrete yapılan artışlar alım gücünü korumakta yetersiz kalmaktadır. Her gün yağmur gibi yağan zamlarla maaşlı kesimler günden güne yoksullaşmaktadır. Talebimiz Hayat Pahalılığı ödeneğinin 2 ayda bir kamu çalışanlarının ve özel sektör çalışanlarının maaşlara yansıtılması yönündedir.