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KTAMS, Sosyal Hizmetler Dairesi'nde uyarı grevi yapacak

KTAMS, Sosyal Hizmetler Dairesi'nde uyarı grevi yapacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Sosyal Hizmetler Dairesi’nde uzun süreden beridir giderilmeyen eksiklikler nedeniyle yarın tüm birimlerde 10.00 - 12.00 saatleri arasında uyarı grevi yapıyor. 

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Sosyal Hizmetler Dairesi’nde uzun süreden beridir giderilmeyen eksiklikler nedeniyle yarın tüm birimlerde 10.00 - 12.00 saatleri arasında uyarı grevi yapıyor. 

Sendikadan yapılan açıklamada, saat 11:00’de Lefkoşa Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılacağı bildirildi.

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