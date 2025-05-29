KTAMS, Sosyal Hizmetler Dairesi'nde uyarı grevi yapacak
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Sosyal Hizmetler Dairesi’nde uzun süreden beridir giderilmeyen eksiklikler nedeniyle yarın tüm birimlerde 10.00 - 12.00 saatleri arasında uyarı grevi yapıyor.
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Sosyal Hizmetler Dairesi’nde uzun süreden beridir giderilmeyen eksiklikler nedeniyle yarın tüm birimlerde 10.00 - 12.00 saatleri arasında uyarı grevi yapıyor.
Sendikadan yapılan açıklamada, saat 11:00’de Lefkoşa Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılacağı bildirildi.
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