KTAMS, Pazartesi günü Kalkınma Bankası'nda tam gün greve gidiyor
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kalkınma Bankası'nda yapılacak olan sınavı protesto etmek amacıyla 13 Kasım Pazartesi günü Kalkınma Bankası'nda tam gün greve gidiyor.
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kalkınma Bankası'nda yapılacak olan sınavı protesto etmek amacıyla 13 Kasım Pazartesi günü Kalkınma Bankası'nda tam gün greve gidiyor.
Sendikadan verilen bilgiye göre, konuyla ilgili basın açıklaması 13 Kasım Pazartesi saat 10:00’da banka önünde yapılacağı belirtildi.
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Etiketler : ktams, kalkınma bankası