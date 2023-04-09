KTAMS, Motorlu Araç Birimi Lefkoşa şubesinde yarın greve gidecek
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) eylemine destek olmak amacıyla yarın Trafik Dairesi Motorlu Araçlar Birimi Lefkoşa şubesinde greve gideceğini açıkladı.
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) eylemine destek olmak amacıyla yarın Trafik Dairesi Motorlu Araçlar Birimi Lefkoşa şubesinde greve gideceğini açıkladı.
Sendikadan yapılan açıklamaya göre, grev, 08.00-1615 saatleri arasında yapılacak.
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