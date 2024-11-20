KTAMS, Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’ndeki askıya aldı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’ndeki eksiklikler nedeniyle başlattıkları grevi 15 Aralık tarihine kadar askıya aldıklarını açıkladı.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, dün İçişleri Bakanlığı İskan Müsteşarı ile görüşme yaptıklarını ve eksikliklerin bir kısmının giderilmesi için adım atılmış atıldığını belirtti. Bengihan görüşmede, geriye kalan sorunların da 15 Aralık tarihine kadar çözüleceğinin aktarıldığını ifade etti.