KTAMS: Kasım ayı açlık sınırı 17 bin 880 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Senikası (KTAMS) Ekim ayı açlık sınırının 17 bin 880 TL olduğunu açıkladı.

KTAMS'tan yapılan açıklamaya göre asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki farkın 2 bin 130 TL'ye çıktığı belirtildi.

KTAMS, mevcut asgari ücretin 430, açlık sınırının ise 489 sterline tekabül ettiğini de açıkladı.

KTAMS'tan yapılan açıklama şöyle:

"KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için Kasım 2023 tarihi itibariyle açlık sınırı 17880 olarak hesaplanmıştır

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 151,78 aylık 4553,4 TL yetişkin bir erkek için günlük 158,94 aylık 4768,2 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 170,16 aylık 5104.8 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 115,13 TL, aylık 3453,9 TL’dir.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 17880’dir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2023 Kasım ayında % 4,42 enflasyon meydana gelmiştir. Yıllık enflasyon %81.99 olmuştur. Maaşlara etki edecek olan son beş aylık enflasyon %40.84 olarak hesaplanmıştır.

Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın giderek artması ile asgari ücretliler açlığa mahkum edilmiştir. Yüksek enflasyon tüm maaşlı kesimlerin alım gücünün hızla erimesine neden olmuştur. Hayat Pahalılığının 6 ayda bir maaşlara yansıtılması, alım gücünün korunması hedefinden uzaklaşmıştır. HP’nin daha sık aralıklarla maaşlara yansıtılması talebimizin ne kadar haklı bir talep olduğu ortadadır. Acilen yasal düzenleme yapılarak asgari ücretle çalışanların maaşlarına da aynen kamu görevlileri ve emeklilerin maaşlarına yapılan sürelerde hayat pahalılığı oranında artış yapılmalı, asgari ücretliler işverenlerin insafına terk edilmemeli."