KTAMS, Kalkınma Bankası’nda grev başlattı
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kalkınma Bankası’nda grev başlattı.
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kalkınma Bankası’nda grev başlattı.
KTAMS Başkanı Serman Yiğit’in verdiği bilgiye göre, saat 11.00’de başlayan grev 15.30’a kadar sürecek. Saat 14.00’te Kalkınma Bankası önünde konuya ilişkin basın açıklaması yapılacak.
Yiğit, grevin; seçim yasaklarına saatler kala KKTC Kalkınma Bankası’nda kamu kaynaklarını kullanarak belirli kesimlere ayrıcalık tanımaya yönelik yapılan uygulamalar nedeniyle yapıldığını kaydetti.
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