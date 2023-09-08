KTAMS: Asgari ücret 15 bin 750 TL / Açlık sınırı: 16 bin 526 TL

KTAMS, net asgari ücretin 15 bin 750 TL olduğu ülkemizde açlık sınırının 16 bin 526 TL olduğunu açıkladı, Kıbrıs’ın kuzeyinin gıda enflasyonu ve pahalılıkta dünya 5’incisi olduğunu duyurdu.

Başbakanlık önünde açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, İstatistik Kurumu tarafından hayat pahalılığı için kullanılan sepetin 2015 yılında belirlendiğini de hatırlatarak,“10 yıl önceki tüketim kalıpları kullanılıyor” şeklinde konuştu.

Bengihan, esas sorgulanması gerekenin piyasadaki pahalılık ve buna ‘dur’ demeyen Hükümet olduğunu da vurguladı.

“Yazıklar olsun…”

Kamuya ilkokul mezunu, 50 yaşında bir kişinin istihdama edildiğini belirten Bengihan, “Yazıklar olsun” dedi.

Bengihan, KIB-TEK’e yapılan sınavsız, münhalsiz yapılan istihdamları da eleştirdi.

“İyiye gitmiyoruz… Halk, bilinçli olarak yoksullaştırılıyor, açlığa itiliyor” diyen Bengihan, “Yurttaşlar ekonomik olarak tüketilecek, kendi canının derdine düşsün ki istedikleri filmleri çevirsinler. Bizler KTAMS olarak yapılan her türlü adaletsizliği deşifre edeceğiz” şeklinde konuştu.