KTAMS 68. yılını kutladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 68. Yıl dönümünü kutladı.

KTAMS 50. Yıl Konferans Salonu’nda düzenlenen 68. Yıl resepsiyonunda konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, KTAMS'ın geçmişten günümüze kadar barış, demokrasi ve emek mücadelesini verdiğini anlattı, KTAMS'ın Kıbrıslı Türkler için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Konuşmasında UBP-DP-YDP Hükümeti'nin rüşvet, yolsuzluk, ve usulsüzlüklerle anılan bir hükümet olduğunu belirten Güven Bengihan, "Bu topluma yaşattıklarınız artık yeter" diyerek hükümeti istifaya da davet etti.

KTAMS'ın 68. Yıl resepsiyonuna bazı milletvekillerinin yanı sıra, bir çok örgüt ve siyasi parti temsilcisi katıldı.