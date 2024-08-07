KTAMS: “4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 26 bin 191 TL”

KTAMS, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 31 Temmuz 2024 tarihi itibariyle 26 bin 191 TL olarak hesapladı.

KTAMS'tan yapılan açıklamaya göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 224,37 TL aylık 6 bin 731 TL; yetişkin bir erkek için günlük 234.45 aylık 7 bin 033 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 248,37 TL aylık 7 bin 451 TL ve 4-6 yaş çocuk için ise günlük 165.83 TL aylık 4 bin 974 TL olduğu belirtildi.

KTAMS'tan yapılan açıklama şöyle:

"KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Temmuz 2024 tarihi itibariyle açlık sınırı 26.191 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 224,37, aylık 6.731,11, yetişkin bir erkek için günlük 234,45, aylık 7.033,50 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 248,37, aylık 7.451,10 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 165,83 TL, aylık 4.974,90 TL’dir.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 26.191 TL’dir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde Temmuz ayında % 3.51, son üç ayda %14.67 ve son yedi ayda %37.65 enflasyon meydana gelmiştir."