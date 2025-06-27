KSTÜ davası 1 Eylül’e ertelendi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard ve asistan Berke Özbek bugün, yeniden Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sanık avukatları Hasan Yücelen, Doğa Zeki ve Güven Ballıkara’nın hazır bulunduğu mahkeme, davayı 1 Eylül Pazartesi gününe erteledi.

Sanıklar aleyhinde, “Sahtekarlıkla para temini”, “dolandırıcılık”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “hesaplarda hile ve sahtekarlık yapma”, “suç geliri aklama”, “sahte banka ödeme emrini tahrik”, “müstahdem tarafından sirkat” suçlamaları bulunuyor.