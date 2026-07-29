KŞK, Guterres’in Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaretini memnuniyetle karşıladı
Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antnio Guterres’in, Lefkoşa’daki Birleşmiş Milletler Koruma Alanı’nda bulunan Antropoloji Laboratuvarı’na dün gerçekleştirdiği ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
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Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antnio Guterres’in, Lefkoşa’daki Birleşmiş Milletler Koruma Alanı’nda bulunan Antropoloji Laboratuvarı’na dün gerçekleştirdiği ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
KŞK’dan yapılan yazılı açıklamada, ziyarette, komitenin BM, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk üyeleri tarafından Genel Sekreter Guterres’e, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, Guterres’in, laboratuvarı gezerek kayıp şahısların kimliklendirilmesine temel oluşturan bilimsel süreçleri yerinde incelediği de kaydedildi.
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