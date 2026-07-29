"5+1 toplantı için hazırlık yapacağız"

➨ "Her iki tarafın ve garantör devletlerin, gerekli hazırlıkların yapılması koşuluyla 5+1 formatındaki bir toplantıya geçilmesi konusunda mutabakatını aldığımı söylemeliyim. Bu hazırlıklar güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve içerik konularına ilişkin hazırlıkları kapsamaktadır."



➨ "Sonuç vermeyen yeni 5+1 toplantıları yapmak istemiyorum. Çözüme giden yolu açacak başarılı bir 5+1 toplantısı gerçekleştirmek istiyorum."

YENİDÜZEN

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, ara bölgede gerçekleştirilen liderler zirvesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Kıbrıs sorununda yeni bir sürecin başlatılması amacıyla “5+1 genişletilmiş bir toplantısı düzenlemeye karar verdiğini” açıkladı.

BM Genel Sekreteri Gurterres, her iki tarafın ve garantör devletlerin, gerekli hazırlıkların yapılması koşuluyla 5+1 formatındaki bir toplantıya geçilmesi konusunda mutabakatını aldığına vurgu yaparak, “Bu hazırlıklar güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve içerik konularına ilişkin hazırlıkları kapsamaktadır” dedi.

Sonuç vermeyen yeni 5+1 toplantıları yapmak istemediğine dikkat çeken Guterres, “Çözüme giden yolu açacak başarılı bir 5+1 toplantısı gerçekleştirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Guterres, açıklamasına, “Uzun süren bir dayanıklılığın sonucunda buradayız. İyi karşıladığınız için teşekkür ederim” sözleriyle başladı.

Kıbrıs’ta temasları boyunca toplumların ortak beklentisini gözlemlediğini belirten Guterres, “Kıbrıslılarda barışa yönelik her şeyin üstünde ortak bir istek gördüm” diye konuştu.

Göreve başladığı günden bu yana hem Kıbrıslı Türk hem de Kıbrıslı Rum tarafıyla BM İyi Niyet Ofisi çerçevesinde çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Guterres, “Bu bağlamda Kıbrıs’a gelmek ve çözüme yönelik çalışmaları yerinde görmek benim görevimdi” açıklamasında bulundu.

Taraflar arasında güvenin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Guterres, “Güven yaratıcı önlemler ve liderleri bu noktada yoğunlaştırmak anlamında çağrıda bulundum. Her iki liderle yaptığım yapıcı görüşmelerde (hem ayrı hem birlikte), kişisel temsilcimle birlikte çalışma yönündeki çabalarını ortaya koydular” dedi.

5+1 genişletilmiş bir toplantısı düzenlemeye karar verdiğini belirten Guterres, “Her iki tarafın ve garantör devletlerin, gerekli hazırlıkların yapılması koşuluyla 5+1 formatındaki bir toplantıya geçilmesi konusunda mutabakatını aldığımı söylemeliyim. Bu hazırlıklar güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve içerik konularına ilişkin hazırlıkları kapsamaktadır” ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Sonuç vermeyen yeni 5+1 toplantıları yapmak istemiyorum. Çözüme giden yolu açacak başarılı bir 5+1 toplantısı gerçekleştirmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Sürecin bundan sonraki aşamasına ilişkin de konuşan Guterres, “Toplantının başarısı için gerekli koşulları yaratmak üzere iki taraf ve garantörlerle istişare halinde çalışacağız” diye konuştu.

Guterres, güvenin yeniden inşası için tüm çabaların ortaya koyulması gereken bir noktada olduğumuzu belirterek, “Bu amaç doğrultusunda çabaları iki katına çıkarmalı ve güven yaratıcı önlemleri uygulanabilir hale getirmeliyiz ki bunlar da Kıbrıslıların hayatlarında doğrudan değişim yaratsın" dedi.