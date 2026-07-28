“Müzakerelerin başlamasına yönelik gereken koşullar henüz sağlanamadı”

Hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu konusunda ciddi ilerleme kaydedilmesini umduğunu, ancak müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik gereken koşulların henüz sağlanmadığını söyledi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in Guterres ile görüşmesinin ardından konuşan Letimbiotis, "Umarız ki, Kıbrıs meselesinde önemli gelişmeler yaşanması, yani müzakerelerin yeniden başlaması için Guterres'in görev süresinin sonuna kadar olan tüm süreye ihtiyaç duyulmaz" dedi.

Sözcü, Guterres'in Mart ayından bu yana "resmi müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik ivme yaratacak bir hareketlilik sağlamayı hedeflediğini" kaydetti.

Letimbiotis, müzakerelerin yeniden başlaması olasılığıyla ilgili, “Henüz bu aşamada değiliz” dedi.

Müzakerelerin yeniden başlatılmasının nasıl sağlanabileceği ve müzakerelerin yeniden başlatılmasının amacının ne olduğu konusunun da tartışıldığını belirten Sözcü, "Bunun koşulu, tüm tarafların siyasi irade göstermesidir" dedi.