“Kıbrıs’ta sürdürülebilir çözüme, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği temelinde varılabilir”

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir çözüme, “Ada’daki gerçekler esas alınarak, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde varılabileceğini” söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs ziyaretini değerlendiren Keçeli, “BM Genel Sekreteri António Guterres’in, görevinin başından bu yana Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz” dedi.

Sözcü, “Ada’daki iki taraf arasında çözüme yönelik ortak zeminin halen mevcut olmadığı bu dönemde, Genel Sekreter Guterres’in 2025 yılında başlattığı süreç kapsamında önemli iş birliği alanlarında ilerleme sağlanmasına odaklanılmasının, güvenin inşasına hizmet edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Anavatan ve Garantör devlet olarak, Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne Ada’daki gerçekler esas alınarak, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde varılabileceğini yineliyoruz” diyen Keçeli, “Her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkına desteğimizin tam olduğunu teyit ediyoruz” şeklinde konuştu.