Kıbrıs Adet Ağrısı Projesi’nin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırmaları Derneği (KISAD) ile FemHealth Research Cyprus iş birliğinde yürütülen iki toplumlu Kıbrıs Adet Ağrısı Projesi’nin araştırma bulguları, hafta başı düzenlenen bir seminerde kamuoyuyla paylaşıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, AB’nin destekli proje kapsamında Kıbrıs'ta iki taraftan 16–45 yaş aralığında yaklaşık bin kadınla yürütülen araştırma, adet ağrısının (dismenore) yaygınlığını, yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini ve D vitamini düzeyleriyle ilişkisini inceledi.

Araştırma sonuçları, adet ağrısının kadınların günlük yaşamı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ortaya koydu.

Şiddetli adet ağrısı yaşayan kadınların yaklaşık üçte biri son adet dönemlerinde okul veya işe gidemediğini, dörtte üçünden fazlası ise günün bir bölümünü dinlenerek geçirmek zorunda kaldığını bildirdi.

Araştırma ayrıca, şiddetli adet ağrısı yaşayan kadınlarda yaşam kalitesinin daha düşük, anksiyete, yorgunluk ve ağrıya ilişkin psikolojik yükün ise daha yüksek olduğunu gösterdi.

Araştırma adet sağlığı konusunda farkındalık eksikliğini de ortaya koydu.

Katılımcıların yaklaşık yarısı, okul veya işe gitmelerini engelleyecek kadar şiddetli adet ağrısı yaşamaları durumunda dahi bir doktora başvurmayacaklarını belirtirken, yaklaşık üçte biri bu düzeydeki ağrının normal olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Bulgular, adet ağrısının çoğu zaman hâlâ normalleştirildiğini ve kadınların sağlık hizmetlerine başvurmalarını geciktirebildiğini ortaya koydu.

Araştırma, ayrıca üreme çağındaki kadınların yaklaşık yüzde 70'inde D vitamini düzeylerinin yetersiz veya eksik olduğunu gösterdi.

Buna karşın, D vitamini ile diğer jinekolojik hastalıklar arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. Bu nedenle gelecekte yapılacak çalışmaların hem D vitamini takviyesinin adet ağrısına etkisini hem de adet sağlığı için optimal D vitamini düzeylerinin ne olması gerektiğini ortaya koyması hedefleniyor.

Proje kapsamında kadın sağlığı alanında araştırma, bilgi paylaşımı ve ortak projeleri teşvik etmek amacıyla iki toplumlu Kadın Sağlığı Araştırma Ağı kuruldu. Proje eş yürütücüleri Dr. Nilufer Rahmioğlu ve Dr. Lysia Demetriou, bu çalışmanın kadın sağlığında yeni ortak araştırmaların başlangıcı olmasını temenni etti.