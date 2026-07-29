Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri António Guterres ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'nda açıklama yapıyor.

Guterres’in ziyaretini sonuçlar açısından önemli ve olumlu bulduğuna dikkat çeken Erhürman, “Kıbrıs sorununun çözümü noktasından Guterres’in adaya gelmesinden öncesine kıyasla daha umutluyum” dedi.

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“Guterres’in adaya gelişini önemli ve olumlu olarak görüyorum. Guterres’in ziyareti burada olanlara Kıbrıs sorununa olan ilgisinin boyutunu gösteriyordu diye düşünüyorum. Önemini vurgulayan ikinci bir nokta birlikte geldiği heyetti. Heyette BM bürokrasisi içerisinde en üst düzeyde olan insanlar vardı. Üçüncü önemli nokta ise hem güneyde Hristodulidis ile hem de kuzeyde benimle ve heyetimle görüşmesiydi. Bu da BM çatısı altında iki eşit lider konumunun tekrardan altının çizilmesi anlamına geliyor. Dördüncü önemli husus ise toplantıların Lefkoşa’da yapılmış olmasıydı.

Çok somut çıktılar olmamasına karşın ziyaretin sonuçlar açısından da önemli ve olumlu olduğu düşüncesindeyim.

GYÖ ve metodoloji konusuna da değinmek istiyorum. Biz en başından itibaren müzakere masası kurulacaksa GYÖ konusunda bazı olumlu adımlar atılmasının önemli olacağını vurgulamıştım.

Öte yandan Guterres’in söylediği gibi biz de bu sefer farklı bir şey olması gerektiğini dile getiriyorduk. O farklılığı da metodoloji diye ortaya koymuştuk. Guterres, geliş programıyla bile GYÖ’lere yüklediği anlamı gösterdi.

Çözüme giden yolun taşlarını doğru döşemezsek oraya gidemeyeceğimizi hep söylüyorduk. Taşların doğru döşenmesi de GYÖ ve metodolojide anlamlı ilerlemenin kaydedilmesiydi. Dolayısıyla bu da Guterres’in toplantılardaki yaklaşımı ve son yaptığı açıklamalarla bir anlamda teyit edilmiş oldu.

Guterres bu süreçte garantörlerle de görüştü. Guterres kendi konuşmasında garantör ülkelerin devam eden desteğine güvendiğini vurguladı. Ve yine yeterli hazırlık yapılması koşuluyla, 5+1 toplantı konusunda garantörlerle mutabakatı olduğunu da belirtti. Şu bir açık ki sayın genel sekreter bu süreci garantörlerle de yakın temas içerisinde bu süreci devam ettirdi. Biz de garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti ile bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da çok yakın ve tam bir istişare içerisinde süreci yürütmeye devam edeceğiz.

Biz yine en başından beri müzakere olsun diye müzakere, 5+1 olsun diye 5+1 toplantı istemediğimizi söylüyorduk. 5+1 olacaksa sonuç vereceği güvence altına alınmış bir 5+1 olsun; ve yine müzakere olacaksa bu sefer bizi çözüme ulaştıracak bir müzakere olsun istiyoruz. Guterres’in basın toplantısında da bu vurgu yapıldı. Guterres de çözüme gidecek yolu açacak başarılı bir 5+1 toplantısı gerçekleştirmek istediğini söyledi. Dolayısıyla sonuç odaklılığın bu kadar açık bir şekilde altının çizilmiş olmasını olumlu buluyorum.

Kıbrıs sorununun çözümü noktasından Guterres’in adaya gelmesinden öncesine kıyasla daha umutluyum."