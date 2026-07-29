Girne'de iş kazası
Girne’de bir evde bahçıvan olarak çalışan 36 yaşındaki Shoaib Ahmad merdivende ağaç budarken yaklaşık iki metre yüksekten düşerek yaralandı.
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Girne’de bir evde bahçıvan olarak çalışan 36 yaşındaki Shoaib Ahmad merdivende ağaç budarken yaklaşık iki metre yüksekten düşerek yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan Ahmad (E) sağ omuzunda kırık teşhisiyle tedavi altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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