Amcaoğlu: “Ayyıldız, Hoşgörü, Kışla ve Soylu Sokak’taki yağmur suyu altyapı çalışmalarında son aşamaya geldik”

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Ayyıldız, Hoşgörü, Kışla ve Soylu Sokak güzergâhında yürütülen yağmur suyu altyapı çalışmalarında son aşamaya gelindiğini açıkladı.

Amcaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, yeni yapılan ana yağmur suyu hattının Soylu Sokak’ta açık kanaldan, kapalı kutu menfez sistemine bağlandığını belirterek, bu sayede yağmur sularının güvenli şekilde menfeze alınarak dereye ulaştırılacağını ifade etti.

Söz konusu çalışmayla, parselasyon süreçlerinin tamamlanmasını beklemeden uzun yıllar hizmet verecek kritik ana hattın tamamlanacağını kaydeden Amcaoğlu, bunun birçok bölgede yaşanan yağmur suyu sorununu en aza indirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Kentin geleceğini düşünerek kalıcı altyapı yatırımlarını aynı kararlılıkla sürdürmeye devam ettiklerini belirten Amcaoğlu, çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam ettiğini sözlerine ekledi.