Kıbrıs’ın kuzeyinde geçen hafta meydana gelen 62 trafik kazasında 26 kişi yaralandı. Sürat, trafik kaza sebepleri ve rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer alırken trafik denetimlerinde 333 araç trafikten men edildi, 7 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 20-26 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen 62 trafik kazasının, 19’u yaralanmayla, 43’ü hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 26 kişi yaralandı.

Trafik kazalarının 18’i süratli araç kullanmak, 13’ü kavşakta durmamak, 12’si dikkatsiz sürüş, 10’u yakın takip, 9’u diğer etkenlerden oluştu.

Toplam hasar miktarının 3 Milyon 975 bin 20 TL olduğu kazaların, 23’ü Girne’de, 15’i Mağusa’da, 13’ü Lefkoşa’da, 6’sı İskele’de, 5’i Güzelyurt’ta meydana geldi.

Kontrol edilen 22 bin 568 sürücünün 4 bin 66’sı rapor edildi

Aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplam 22 bin 568 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 4 bin 66 sürücü rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Toplam 333 araç trafikten men edilirken, 7 sürücü ise tutuklandı.

Sürücülerin, en fazla süratli araç kullanmaktan rapor edildiği suçların dağılımı şu şekilde:

“Süratli Araç Kullanmak (1476), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (448), Muayenesiz Araç Kullanmak (166), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (153), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (145), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (144), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (75), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (62), Dikkatsiz Sürüş (41), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak (35), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (29), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (28), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (28), Tehlikeli Sürüş (22), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (14), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (12), Trafik Işıklarına Uymamak (9), diğer trafik suçları (1179).”