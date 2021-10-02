‘Krizle kapandı, erken seçim gündemiyle açıldı

Ayşe GÜLER

Meclis'te yeni yasama yılı törensel toplantı ile başladı, gözler 4 Ekim Pazartesi günkü toplantıya çevrildi.

Nisap sorunu gölgesinde, 30 Haziran’da kapanan Meclis’te yeni dönemde de ‘erken seçim’ gündeme geldi.

Başbakan Saner, Pazartesi günkü meclisin ilk toplantısında yeni seçim tarihini belirleyeceğini söyledi, erken seçimin önünün açılacağını anlattı.

Dünkü törensel açılışta, muhalefet partileri hükümeti sert dille eleştirdi, sorular sordu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Açılış Töreni’nde konuşma gerçekleştirdi. Azınlık Hükümeti’nin Meclis’in itibarını yerle bir ettiğini vurgulayan Erhürman, memleketin getirildiği durumun da ortada olduğunu ifade etti. Bu süreç içerisinde kaç vatandaşlık yapıldığını soran CTP Lideri Tufan Erhürman, Meclis’in itibarının yerle bir edildiğini, tarihte böyle kötü bir hükümetin de görülmediğinin altını çizdi.

HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, hükümete dair hiç kimsenin umudu olmadığını söyledi, “Zaten kendi imzalarına sahip çıksalardı, bugün 1 Ekim… Seçim yapılması gerekirdi ama hak getire…” dedi.

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit ise “Nisap kriziyle kapandı, yine aynı noktada başlayacağız. Ama bu hükümetin sorunu..” şeklinde konuştu.

Nisap sorunu yeniden…

Meclis, Pazartesi günkü toplantısına yeniden nisap sorunu ile başlayacak.

Meclis’e, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurt dışı seyahati nedeniyle Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu Başkanlık edemeyecek, Azınlık Hükümeti’nin nisabı Meclis’i açmaya yetmeyecek.

Aralarında erken seçim tarihini belirlemek dahil, 9 önemli yasa çalışmasının bulunduğu Meclis, 30 Haziran’daki gündemle yeniden toplanacak.

CTP, HP ve TDP, nisap konusunda hükümete destek vermeyecek.

HÜKÜMET KANADI NE DÜŞÜNÜYOR?

Başbakan Ersan Saner:

“Bizim derdimiz kurultayı tamamlayıp, erken seçime gitmek”

“Meclis yeni açılıyor. Ama biz 3 aydır hükümet olarak görevimizin başındayız. COVID-19 döneminde Hükümet etmek, çok da kolay bir olay değil. Tüm dünyada bunu gözlemlemekteyiz. Hükümeti kurduk, bugünlere kadar taşıdık. Ülkedeki tüm konuşmalara rağmen birçok icraata imza attık. Somut olarak bunlar gözlemleniyor, bunlar da halk tarafından takdir ediliyor. En çok aşıya sahip olan ülkelerin başında gelmemize rağmen, halen daha aşılanma konusunda istenilen noktada değiliz. 19-39 yaş arasında bu problem görülüyor. Aşılama yüzdeliğimizi yukarıya çekmek istiyoruz. 27 Eylül itibariyle tüm ülkede Adapass uygulamasına geçtik. Aşı olmayan kişiler, PCR ve antijen testi yapmak zorunda kalacak. 20 Temmuz’da Kuzey Çevreyolunu açtık. Değirmenlik-Çatalköy yoluyla ilgili çalışmalar sürüyor. Yeni okul açılışlarımız mevcut. Yeni bir meslek lisesi yapılması için kaynak ayırdık. Bu hafta sonu projeler tamamlanıyor. Girne Amerikan Üniversitesi Hastanesi aynı şekilde. İhale yeniden çıkıldı. Dolu dolu bir dönem geçirdik. 3 ayın içerisinde birçok icraata çalışmaları sürdürdük.

Pazartesi günü nisapla ilgili sıkıntı olmayacağına inanıyorum. Eğer olursa da hep birlikte oturur, değerlendiririz. Şimdiden olmayan bir şeyi konuşmam mümkün değil.

COVID döneminde ülkenin Başbakanı olarak görev yaparken, 9 aydır sancıdan ölüyorum.

Meclis’te şu anda muhalefette bulunan siyasi partilerin nisap sağlamama konusunda neler yapılması gerektiğiyle ilgili tüzük değişikliği önerisi vardı. Bunun yorumunu da halka bırakıyorum.

Pazartesi günü önümüzdeki gündem maddelerinden biri de erken seçim olacak. Bizim derdimiz kurultayı tamamlayıp, erken seçime gitmektir. Ay sonu kurultay tamamlanacak. Tek amacımız, erken seçim tarihini belirledikten sonra bütçeyi geçirip, ülkeyi seçime taşımaktır.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy:

“Yeni dönemde ilk 1 ay sıkıntılı geçecek”

Yeni dönemde ilk başlar sıkıntılı olacak. Muhalefetin nisap sağlamama girişimleri hayli fazla olacak. 62’inci madde tahtında söz alıp, fazla yüksek sesle konuşmaya çalışacaklar. İktidar kanadının esas partisinin bir kurultayı var. Kurultayı da mazeret ederek, daha farklı girişimler de bulunacaklar. İlk 1 ay sıkıntılı geçecek. Bu dönemin ardından gelecek dönemi değerlendirmek gerekiyor. UBP’de eğer yeni bir başkan seçilirse ki seçilebilir, yeni bir hükümet çalışması başlayacak. Bu hükümet çalışması seçim hükümeti mi yoksa icraat hükümeti mi olacak… Meclis’te bu tartışmalar olacak. Yeni döneme damgasını vuracak işler bunlar olacak. Bazı komitelerin çıkardığı yasalar Meclis’te görüşülür. Bunlar amansız yasalar olmaz, basit şeyler olabilir. Bize yapılacak eleştiri daha fazla yasa yapmamakla ilgili olur. Meclis’teki hükümet yapısıyla, oluşan komitelerin icraatçı yapı göstermeleri hayli zor. bu zorluğun aşılması için de kurultay döneminin aşılması gerekiyor. Kurultayın aşılması için 8 Kasım sürecini aşmak gerekir. Ancak bu zamandan sonra işler yerine oturur. Bütçe tartışmalarının başladığı dönem içerisinde ancak taşlar yerine oturur. Eş zamanlı olarak da Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklik düşünülüyorsa bunlar yapılıp, erken seçime gidilecek.

Pazartesi günü Meclis gecikmeli açılır. Muhalefet kanadı yasamaya geçmeden, tartışmalar yapar. Nisapla ilgili sıkıntı yaşanır Meclis açılmaz, gecikmeli olarak açılır.

UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu:

“Nisap yeter sayısı olan 26, 15-16’ya gerilemeli”

“Cumhurbaşkanının yurt dışında olması nedeniyle Meclis Başkanı vekalet edeceğinden dolayı Pazartesi günkü toplantının Salı’ya erteleneceğine yönelik bir bilgi geldi. Ancak teyit etmedim. Yasalar, yapılması gereken işler var. Erken seçim Ocak Şubat’ta olmazsa bütçe var. Meclis’i yoğun gündem bekliyor.

Nisabın 26 vekille sağlanması değiştirilmeli. Diğer ülkelerde olduğu gibi düzenleme yapılmalı. Meclis’i açmayı kolaylaştırmak gerekir. 26 sayısını 15-16’ya düşürmek gerekiyor. Bunu erken zamanda çözmek gerekiyor.

Komite olarak 4-5 toplantı yaptık. Komite çalışmaları aksadı.”

MUHALEFET PARTİLERİ NE DEDİ?

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman:

“Yetti artık, bu memleketin itibarına ve kurumlarına verilen zarar”

“Meclis açılırken genelde bir hayırlı olsun konuşması yapılır. Ama bu arkadaşlar memlekette ‘hayır’ bırakmadı. Bu saatten sonra Meclis’in hayırlı olma ihtimali yok. Ölü göz yaş beklemeye, olmayacak duaya amin demeye gerek yok. Meclis miadını doldurdu, geriye ‘mefta’ yapısı bırakıldı. Çünkü Meclis’in itibarı darmadağın edildi. Sokaktaki insanlar, Meclis’in itibarları yer olduğuna dair izlenime sahip değil. Bunu da her devlet dediğinde gökten toprak düşen hepsinin yakasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arması olan arkadaşlar yaptı. Bu saatten sonra bir şey yapması mümkün olmadığı gibi bu saatten önce de ne yaptığı ortadadır. 4. yasama döneminde 6 yasa tasarısı Meclis’ten geçti. 74 tane yasa gücündeki kararname ile bu ülkeyi yönetmeye çalıştılar. Yasa gücündeki kararname, Meclis çıkaramıyorsa, acil ve ekonomi ile ilgili konular varsa kullanılan enstrümandır. Hala hükümet oldukları iddiası devam ediyor. Çünkü Saner, Nisan’daki seçimle ilgili kararını getireceğini söylüyor. Hükümet zaten ortada yok, Ekim ayına geldik, Nisan’a kadar daha ülkeyi bununla süründürme ile kararlılığında olan bir yapı ile karşı karşıyayız. Bu arada da Pazartesi nisap olur mu olmaz mı ondan da emin değil. Yine pazarlık süreci yaşanır, birileri ikna edilirse bilemem, geçmişte yaşadık. Yetti artık, bu memleketin itibarına ve kurumlarına verilen zarar.

Meclis’i kendinize benzettiniz, onun da itibarını yerle bir ettiniz. Kıb-Tek’ten tutun da Mühendis Mimar Odaları Birliğine kadar tüm yapıları darmadağın ettiniz. Ülkede taş taş üstünde bırakmayan bir yapı… Muhalefetin kendisine destek olmasını bekleyen bir yapı. Bugün kendisi de söyledi. Bu muhalefet, hiçbir muhalefetin göstermediği anlayışı gösterip, bütçe görüşmelerini 5 gün ile sınırlandırdı. Bunu kötüye kullandılar. Buna olanak mı sağlayacağız? Hiçbir şekilde bizden bir şey beklemesinler.

Nisap sorunuyla Pazartesi günü yeniden uğraşmaya başlayacağız. Biz pazarlıklar içerisinde olmayacağız.

Komitelerde iktidarın çoğunluğu olur, bazı komitelerde de eşit sayıdadır. Ülkeyi yasa gücündeki kararnamelerle yönettikleri için komiteyi toplama niyetleri olmadığı görülüyor.

Devlet zihniyeti yok… Yasama diye bir yer var, yasa buradan geçmeli… Konsantrasyonları yasa veya memleketin dertleri değil, konsantrasyonları kurultay…

Halkın Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay:

“Kendi imzalarına sahip çıksalardı, seçim yapılması gerekirdi”

“Hükümete dair hiç kimsenin umudu yoktur. Herkes de bunu biliyor. Güvenoyunu aldıktan sonra, bazı başka aşamalarda nasıl ki 26’yı bulup açtılar, Pazartesi günü de açabilirler. Ama bu hükümetin memlekete hizmet veremeyeceği ve faydası olamayacağı durumunu değiştirmeyecek. Birilerini bazı menfaatler karşılığında ikna edip, sokabilirler, yine 26’yı bulabilirler ama durum değişmez. Aslında hükümet ruhunu çoktan teslim etti. Parlamenter sistemde hükümetler Meclis’in güvenoyu ve desteğini muhafaza edebildikleri sürece vardır. Oysa onlar bu desteği çoktan yitirdiler. Bir, iki tane milletvekilinin desteğini alarak, biraz daha ayakta durmaya çalışacaklar. Ersan Saner, kurultaya Başbakan olarak girmek istediği için bu algıyı canlı tutmak, mefta olan hükümeti de canlı gibi göstermek gailesi içerisindedir. Dolayısıyla bu şekilde kurultayda avantaj elde edeceği için hükümet varmış gibi davranıyor. Aynı şeyi geçmişte Erhan Arıklı da yaptı. Kendi kurultayı için hükümeti kullanmaya çalıştı. Hükümet, ülkeyi seçime götürmek için kurulmadı. Kendi partileri içerisindeki seçimleri yapacak hükümet olarak kuruldu. Parti kurultaylarına hizmet eden hükümet olarak kuruldu. Zaten kendi imzalarına sahip çıksalardı, bugün 1 Ekim… Seçim yapılması gerekirdi ama hak getire…”

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit:

“Nisap kriziyle kapandı, yine aynı noktada başlayacağız”

“Ümit ederim ki Hükümet ve ona destek veren 27 kişi, kendi kaprislerini bir kenara bırakıp, nisabı sağlarlar. Meclis Başkanı’nın vekalet edecek olması da önemli. Ama Tatar’ın ikide birde yurt dışında olması da değerlendirilmesi gereken bir noktadır. Biraz da memlekette otursun. Nisap kriziyle kapandı, yine aynı noktada başlayacağız. Ama bu hükümetin sorunu... Bir an önce karar vermeleri gerekiyor; devam edecekler mi yoksa erken seçim tarihini belirleyip, ülkenin önünü açalım.

TDP Milletvekili Zeki Çeler:

“Kapatmayı dahi başaramayan hükümet, nasıl açacak?”

“Ülkenin, insanların gerek yaşamı, gerek sağlık ve ekonomik yöndeki ihtiyaçlarını karşılayamayan hükümetin Meclis’i açamayacağı da bariz. Kapatmayı dahi başaramayan hükümet, nasıl açacak? Pazartesi günü Meclis’in açılıp, açılmayacağı o gün belli olacak. Esas tantana o gün kopacak, çünkü memleketin dingili koptu. Pazartesi günü nisap sağlamayacağız. Bu saatten sonra erken seçime gidilmemesinin nedeni koltuk sevdasıdır. Her yönden ciddi anlamda dağıldık, denetimsizlik aldı başını gidiyor. Üzgünüm… Muhalefet görevi verildi. Enkazın da enkazını yarattılar. İlk seçimde bunun farkında hareket eder…”

CTP Milletvekili Asım Akansoy:

“UBP’nin kurultay sürecine değnek olmayacağız”

“Meclis kapanmadan önce komite çalışmaların gerçekleşmesi için karar alınmıştı. Benim içinde bulunduğum, Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi yazda herhangi bir toplantı gerçekleştirmedi. Siyaset açısından yaz dönemi verimli değerlendirilmedi. Haziran sonu Meclis kapatılamadı. CTP olarak törensel etkinliğe katılıyoruz. Ama Pazartesi gününden sonra CTP herhangi bir nisap vermeyecek. UBP’nin kurultay sürecine herhangi bir şekilde taraf, değnek olmayacağız. Meclis’i açma görevi hükümetindir. Eğer bunu yapamıyorsa halk bunu görmeli. Böyle bir dönemde herhangi bir komite çalışmasının yapılabileceğini düşünmüyorum. Seçim tarihini belirleyerek, seçim yasası konusu dışında bizim için öncelik yoktur.”

CTP Milletvekili Erkut Şahali:

“Yeni yasama yılının açılmadan kapatılması karar altına alınmalı, erken seçim tarihi belirlenmeli”

“Bu törensel bir açılış... Siyasi partiler, Genel Başkanları aracılığıyla hem ülke durumu hem de yeni yasama yılındaki beklentilerini ifade eder. Esas yasama faaliyeti Pazartesi günü başlayacak. Pazartesi günü kapanmamış Meclis’in gündemini görüşeceğiz. Arada herhangi bir komite faaliyeti söz konusu olmadı. Bildiğim kadarıyla İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi yasama tatili boyunca iki kez toplantı yaptı, herhangi bir yeni yasa tasarısı Genel Kurul’a sevk etmedi. Onun dışındaki hiçbir komite toplanmadı. Yasama tatili maalesef tatil gibi geçti, üretim söz konusu olmadı.

Pazartesi günü, kapatamadığımız Meclis’te ne olduysa o olacak. Hükümetin nisap sağlaması gerekiyor. Biz CTP olarak nisaba destek vermeyeceğiz. Bu, Meclis çalışmalarını engellemek diye yorumlanmamalı. Çünkü o gün, oybirliğiyle geçmesi beklenen yasalar olduğu gibi 3 tane de bütçe yasası vardır. Bütçe yasalarına muhalefet ret oyu kullanır. Zaten komitede de ret oyu kullandık. Bütçe, hükümet etmenin anahtarıdır. Hükümetin nisabı sağlayarak, kendi bütçelerine sahip çıkması gerekiyor. Eğer vücut bütünlükleri varsa, bütçelerini geçirmek için nisabı sağlarlar. Biz de hazır bulunuruz. Eğer nisabı sağlayamıyorlarsa yeni bir nisapsızlık hali ortaya çıkacak. Bu, hükümetin yerle bir ettiği siyasi itibarı biraz daha hırpalayarak. Beklentimiz, yeni yasama yılının açılmadan kapatılmasının karar altına alınması, erken seçim tarihinin belirlenmesidir.

Millet Partisi Genel Başkanı, Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu:

“Pazartesi günü nisap sağlanamaz, seçim tarihi belirlenir”

“Bugün daha acı bir tabloyu, Meclis konuşmalarında gördük. Hükümete ve nisaba desteğimin olmadığını ancak her milletvekilinin Meclisi çalıştırmakla görevli olduğunu ifade ettim. Bu süreç içerisinde de, muhalefette olduğum sürede dahil Meclis’i çalıştırma noktasında üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmiştim. Ama şu anda halkı çok derin bir çukura atmış durumdalar. Böyle bir hükümete destek vererek, onların kirli işlerinin içerisinde bulunup, kirlenme kişisel arzum değil. Toplumsal düşünce içerisinde ise halkı bu kadar zor durumda bırakan bir hükümetin nisabı bulmasına engel olmak da benim kendi sorumluluğum.

Pazartesi günü nisabın sağlanamayacağını düşünüyorum. Hükümet’e desteğim olmayacak. Hükümete baktığınızda; 4 dönem içerisinde 12 yasa tasarısı geçmiş, bunun 4’ü bütçe… 2’si Türkiye ile yapılan uluslararası anlaşma. Dolayısıyla 6 tane yasa tasarısı geçirmiş olan, 2 ayağı sürekli birbirine girmiş, yasama ve yürütmeyi birbirine sokmuş hükümetin 74 tane yasa gücünde kararname yapması, halkın cebine elini uzatması benim destek vermememin nedeni… Pazartesi günü nisap sağlanamaz, seçim tarihi belirlenir.

Başbakan’ın söylediği tarih, reel bir tarih değil. Ülke 3 Nisan’a kadar bu hükümetle gidemez. Ortada hükümet yok. Hepimizin mutabık olduğu yasa tasarıları var. Bunların geçmesi şartıyla daha erken tarihte bizi seçimin beklediğini düşünüyorum.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner:

“Hükümetin istifası istenecek”

“Meclis kapanıp, tatile girdi. Ancak CTP olarak pek fazla tatil yapma fırsatımız olmadı. Çünkü bu hükümetin eşi benzeri görülmedi. Attıkları her adımı çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Onlarca usulsüz eyleme imza atmışlardır. Çok utanarak söylüyorum ki yetemedik. CTP olarak, gelen ihbarları deyim yerindeyse takip etmeyi yetiştirmedik. Çok sıkıntılı bir dönem bizi bekliyor. Normalde Meclis’in elinden gelenin fazlasını yapması gerekiyor. Ama bu yapıyla olmayacak. Pazartesi günü Meclis’i açabileceklerini düşünmüyorum. 31 Ekim’de UBP Kurultay’ı var. O güne kadar da erken seçim için karar alabiliriz. Hükümetin istifası istenecek. Yine bir nisap sıkıntısı bekleniyor. İstikrarlı bir yapının kurulabilmesi için parlamentonun istifası gerekiyor. Halkın iradesine hızlı şekilde başvurmak gerekiyor. Tüm sektörler risk altında, durumları çok kötü…